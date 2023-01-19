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Sağlık

Sağlık Bakanlığı 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.01.2023
Sağlık Bakanlığı 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Ankara

Bakan Koca, kanser taramalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı."

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