Sağlık Bakanlığı, 100 bin kişide görülen haftalık toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Ankara
Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
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22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/lSFcvzRrTi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022