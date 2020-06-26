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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiye: İyi dinlenin ve uyuyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere iyi dinlenmelerini ve iyi uyumalarını tavsiye etti.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 26.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiye: İyi dinlenin ve uyuyun Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum." esprisinin yer aldığı görseli paylaştı. 

Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler." ifadelerini kullandı. 

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