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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

Esin Işık  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Sağlık Bakanı Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.


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