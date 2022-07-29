Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin, artan sözleşmeli kadrolarda önceliğin, yan dal uzmanları ile hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimlere verileceğini bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli sağlık personeli sayısının 27 bin olduğunu belirterek, "Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27.000 oldu. Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda, öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2022