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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Orhan Onur Gemici, Elif Küçük   | 07.04.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması

Ankara/İstanbul

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.


''Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama:

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." denildi.

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