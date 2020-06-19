Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle, tüm şehirlerde belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olmasını istedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz." paylaşımında bulundu.
Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020
Koca, belediye başkanlarına da "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.