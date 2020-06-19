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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle, tüm şehirlerde belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olmasını istedi.

Duygu Yener   | 19.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz." paylaşımında bulundu. 

Koca, belediye başkanlarına da "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." çağrısı yaptı.

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