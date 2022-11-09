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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi

Bakan Koca, Beyaz Reform kapsamında yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'yle eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlilerinin ek ödeme katsayılarında yüzde 40'a kadar artış sağlandığını belirtti.

Yusuf Soykan Bal   | 09.11.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının birlikte kullanım protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapmakta olup hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacağını belirtti.

Koca, bakanlık hastaneleriyle birlikte kullanım anlaşması olan tıp fakültelerinin temel bilimler kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının ek ödemelerden daha fazla yararlanacağını ifade ederek, üniversite hastaneleri olan tıp fakülteleri ile bakanlık hastanelerini kullanan tıp fakülteleri arasındaki ayrımın kaldırıldığını bildirdi.

Fiilen mutemetlik hesaplamaları yapmak üzere görevlendirilen personele ek puan verildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Eczacıların ek ödeme kat sayıları yapılan artışla 1,20'ye çıkarıldı. Ayrıca uygulamada teşvik ödemesinde 0,7 olan katsayı 1,05 oldu. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda çalışan sağlık personeli için teşvik ödemesi getirildi. Bu teşvik ödemesinde, temel sağlık başarı göstergeleri etkili olacak. Bakanlık hastaneleriyle birlikte kullanım anlaşması olan tıp fakültelerinin temel bilimler kadrolarında bulunan öğretim elemanları ek ödemeden daha fazla yararlanmanın yanı sıra, bireysel sözleşmelerinde belirlenen eğitim ve araştırma hedeflerini sağlamaları oranında teşvik ödemesinden de yararlanacak. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlilerinin ek ödeme katsayılarında yüzde 20'den yüzde 40'a kadar artış sağlandı. Kliniklerin idari sorumluları ile eğitim sorunlularının ek ödeme katsayılarında da yüzde 10 artış gerçekleştirildi."

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