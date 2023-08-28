Dolar
26.50
Euro
28.41
Altın
1,920.19
ETH/USDT
1,645.80
BTC/USDT
25,988.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dilin ilave edilmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulduğunu, sisteme vatandaşlık numarasıyla girildiğinde sadece Türkçe hizmet alınabildiğini belirtti.

Kemal Karadağ  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilin eklendiğini hatırlattı.

"e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." bilgisini veren Koca, Türk vatandaşları için bu dillerden birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye, sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. e-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir'de ziyarete açılacak
Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun "7. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" İstanbul'da yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 87. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine ilişkin açıklama

e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

Sağlık Bakanı Koca: Bir hastanede malzeme sıkıntısına bağlı tedavinin yapılamadığı iddiaları asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: Bir hastanede malzeme sıkıntısına bağlı tedavinin yapılamadığı iddiaları asılsızdır
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı mesajı

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Koca: Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var

Sağlık Bakanı Koca: Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet