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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Yerli insülin üretimi için harekete geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Ömer Olcay   | 13.04.2022
Sağlık Bakanı Koca: Yerli insülin üretimi için harekete geçtik

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde." ifadelerini kullandı.

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