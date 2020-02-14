Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişi normal hayatlarına devam edecek
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.
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