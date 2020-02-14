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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişi normal hayatlarına devam edecek

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 14.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişi normal hayatlarına devam edecek

Ankara

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Yerli kit ihraç edilecek

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.  

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