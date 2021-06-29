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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

Sinan Uslu   | 29.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı.

Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak." dedi.

Şehir hastanelerine ilişkin iddialar konusunda Bakan Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı." diyen Koca, "16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da." dedi.

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