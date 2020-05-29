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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katılıyor.
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek başarı sağladı

Sağlık Bakanı Koca, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı." dedi.

Sibel Kurtoğlu   | 29.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek başarı sağladı

İstanbul

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır." dedi.

Koca, "Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız." diye konuştu.

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