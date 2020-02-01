Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Sefa Şahin   | 01.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek uçak Ankara'dan havalandı

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek uçak Ankara'dan havalandı
Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti

Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması