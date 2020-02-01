Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.
Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020
6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı.
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Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.