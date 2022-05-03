Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
İstanbul
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ BAYRAM ZİYARETİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2022
Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/rRmL3xqBXe
Koca, "Hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.