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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Semra Orkan   | 11.09.2020
Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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