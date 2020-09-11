Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
İstanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul’daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim. pic.twitter.com/ysdKrIOr7V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2020