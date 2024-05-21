Dolar
32.20
Euro
35.01
Altın
2,418.01
ETH/USDT
3,664.30
BTC/USDT
70,925.00
BIST 100
11,068.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: (Onaylı Randevu Sistemi) Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim

Sağlık Bakanı Koca, 13 Mayıs'ta hizmete giren Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) Onaylı Randevu uygulamasına ilişkin, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Sağlık Bakanı Koca: (Onaylı Randevu Sistemi) Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişinde bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Koca, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konunun değerlendirileceğini ifade ederek, bir aylık sonuçları gelecek ay açıklayacaklarını söyledi.

Sonuçları medya ile paylaşacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı, sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz.

Amaç vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz"

Bakan Koca, sağlık hizmetlerine yönelik yeni bir projenin olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu karşılığı verdi:

"Şu an en öncelikli gündemimiz, sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi ödemeleri başlıyor
Ankara merkezli "Kıskaç-16" operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
40 yıllık arazi paylaşma sorunu arabuluculukla 1 ayda çözüldü

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: (Onaylı Randevu Sistemi) Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim

Sağlık Bakanı Koca: (Onaylı Randevu Sistemi) Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim

Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayışımız istikrarlı bir politikayla artacak

Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, Eczacılık Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Eczacılık Günü'nü kutladı
10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi

10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
Sağlıkta "Onaylı Randevu Dönemi" 13 Mayıs'ta başlıyor

Sağlıkta "Onaylı Randevu Dönemi" 13 Mayıs'ta başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet