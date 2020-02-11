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Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespitinde yerli kitin kullanımına başlandı

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk. Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

11.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespitinde yerli kitin kullanımına başlandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin pandemi eylem planının her yıl güncellendiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."

"Mevsimsel grip vakalarında düşüş gözlemliyoruz"

Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yerli kit kullanımda

Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

"61 kişi karantinadan çıkarıldı"

Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan 61 kişinin karantinadan çıkarıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."

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