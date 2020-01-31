Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı
Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.
İstanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.
Koca, "Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı." diyen Koca, "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı." dedi.
Koca, seyahat kısıtlamasına ilişkin, "Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.