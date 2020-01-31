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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı

Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.

Berk Özkan   | 31.01.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.

Koca, "Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı." diyen Koca, "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı." dedi.

Koca, seyahat kısıtlamasına ilişkin, "Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik." diye konuştu.

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