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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Komşularımız ve Avrupa koronavirüs önlemlerinde yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Komşularımız ve Avrupa koronavirüs önlemlerinde yavaş kaldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti. 

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

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