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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, "Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.09.2020
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, olayın tanığı sağlık çalışanlarından yaşananlar hakkında bilgi alan Koca, paylaşımında görüntü ve fotoğraflara da yer verdi. 


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