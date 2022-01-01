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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastanelere ziyaretlerde bulundu.

Güç Gönel   | 01.01.2022
Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

İstanbul

Bakan Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, ardından sabaha kadar hastanelere ziyaretlerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca gece yarısından saat 07.00'ye kadar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin acil servislerini dolaştı.

Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.


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