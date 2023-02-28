Sağlık Bakanı Koca: İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz taşınarak hizmete devam edecektir
Hatay
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Hatay’daki Sahra Hastanesinde açıklamalarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.