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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz taşınarak hizmete devam edecektir

Tolga Albay   | 28.02.2023
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz taşınarak hizmete devam edecektir

Hatay

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Hatay’daki Sahra Hastanesinde açıklamalarda bulundu.

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