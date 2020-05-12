Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,548.38
Altın
1,703.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Hemşirelerimiz kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman

Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Hemşirelerimiz kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: 

"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."

Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi
İspanya'da Kovid-19 mağdurları hükümete karşı mahkemeye başvurdu
'Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt yok'
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesindeki 'Cankurtaranları'
Sağlık Bakanlığından konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hemşirelerimiz kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman

Sağlık Bakanı Koca: Hemşirelerimiz kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'riski görün' paylaşımı

Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır

Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır