Sağlık Bakanı Koca entübasyonun zorluğuna dikkati çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla entübasyonun zorluğuna dikkati çekti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla entübasyonun zorluğuna dikkati çekti.
ENTÜBASYON çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim; COVID-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli. pic.twitter.com/HATDvLoh8x— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020
Bakan Koca, paylaşımında, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim. Kovid-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.