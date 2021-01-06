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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek

Bakan Koca'nın Hans Kluge ile yapacağı video konferans görüşmesinde, İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Kovid-19 salgının seyrine yönelik gelişmeler ele alınacak.

Kemal Karadağ   | 06.01.2021
Sağlık Bakanı Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


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