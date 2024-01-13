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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Cizre Devlet Hastanesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Sağlık Bakanı Koca, Cizre Devlet Hastanesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."

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