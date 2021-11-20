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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Aşı konusunda kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin   | 20.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Aşı konusunda kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğine işaret ederek, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

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