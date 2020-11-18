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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok

Sağlık Bakanı Koca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." açıklamasında bulundu.

Duygu Yener   | 18.11.2020
Sağlık Bakanı Koca: 5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.

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