Sağlık Bakanı Koca: 5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok
Sağlık Bakanı Koca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." açıklamasında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.
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