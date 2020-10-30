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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi

Sağlık Bakanı Koca, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde." dedi.

Duygu Yener   | 30.10.2020
Sağlık Bakanı Koca: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 kişinin depremden etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, İzmir'deki depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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