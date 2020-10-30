Sağlık Bakanı Koca: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi
Sağlık Bakanı Koca, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 kişinin depremden etkilendiğini bildirdi.
Bakan Koca, İzmir'deki depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.