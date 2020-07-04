Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gören hastaları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılış töreninin ardından tedavi gören hastaları ziyaret etti.
İstanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılış töreninin ardından, burada tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. 4 yaşındaki Abdulkadir ve dünkü patlamada yanık tedavisi için helikopter ambulansla getirilen hastamızın durumu hakkında bilgi aldık, kendileriyle sohbet ettik." ifadelerini kullandı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreninin ardından, burada tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. 4 yaşındaki Abdulkadir ve dünkü patlamada yanık tedavisi için helikopter ambulansla getirilen hastamızın durumu hakkında bilgi aldık, kendileriyle sohbet ettik. pic.twitter.com/M69RkMU4at— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.