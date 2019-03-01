Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerini, özellikle bulunduğu bölgelerde sağlıkta zirve, hastanın sevkinin yapılmadığı son nokta olarak görüldüğü, hem teknik alt yapısı hem branş çeşitliliği hem insan kaynağı hem mükemmeliyet merkezleri hem de üniversite ile kullanım ve iş birliği son nokta olarak hizmet veren bir sağlık üssü olarak markalaştırmak istiyoruz." dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Koca, daha sonra çocuk servisinde yatan hastaları ziyaret etti, oyuncak verdi.

Yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Koca, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, sağlıkta yeni dönemde 82 milyon vatandaşın hakkaniyetli, kaliteli ve nitelikli bununla birlikte sürdürülebilir bir sağlık hizmetine kavuşmasını kendilerine hedef olarak koyduklarını kaydetti.

"9'uncu şehir hastanesi 14 Mart'ta açılacak"

Koca, bu çerçevede özellikle hasta memnuniyetiyle birlikte sağlık çalışanlarının memnuniyetini esas alan ve temelde hasta ve hekim ilişkisini güvenilir bir ortamda sağlık hizmetini verebilir olmayı sağlamak üzere gayret içinde olacaklarını ifade ederek, "Sağlıkta geldiğimiz noktada Türkiye önemli bir mesafe kaydetti ve her geçen gün bu noktada ilgili il ve bölgelerde nitelikli, fizikli yapılarıyla da daha güçlü yapılar oluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle son dönem sayın Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanelerinin yapımına hiç ara vermeden hem ihalelerini yaparak hem de fiziki şartlarını, inşaatlarını devam ettirerek sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar da 8 şehir hastanesinin açılışının yapıldığını, 9'uncu hastaneyi ise 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açacaklarını dile getiren Koca, "3 haftaya lakın zamandır hasta kabulüne başlandı, dünyanın 3, Avrupa'nın en büyük kapasitesiyle yapılmış bir hastanenin açılışı olacak. Şehir hastanelerini, özellikle bulunduğu bölgelerde sağlıkta zirve, hastanın sevkinin yapılmadığı son nokta olarak görüldüğü, hem teknik alt yapısı hem branş çeşitliliği hem insan kaynağı hem mükemmeliyet merkezleri hem de üniversite ile kullanım ve iş birliği son nokta olarak hizmet veren bir sağlık üssü olarak markalaştırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Dostu sevindiren, düşmanı üzen bir seçim olmasını diliyorum"

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 2023, 2053, 2071 gibi hedeflere daha güçlü, sonuç alıcı, hızlı, pratik karar veren bir dönemle girmiş olduklarını vurgulayarak, "Bu hedefler doğrultusunda yeni dönemde 2023'e kadar 4,5 yıllık bir seçimsiz bir dönem olacak. Özellikle yeni sistemle devam edebilecek bir dönemden bahsediyoruz. Eski sistemin kodlarıyla hareket eden, 'bugün git yarın gel' diyen bir dönemden daha hızlı karar veren, daha pratik sonuçlara giden, daha hedef odaklı bir icraat dönemine geçiş olarak algılıyoruz. O nedenle bu geçişi, 4,5 yıllık süreci ülke için bulunduğu konumdan daha güçlü kılan, lider ülke olma noktasına hızla götüren bir dönemden bahsediyoruz. Bu nedenle 31 Mart fazlasıyla önemlidir." ifadelerini kullandı.

31 Mart'ın, gönül coğrafyasının Türkiye'yi umut olarak gördüğü bu dönemde, özellikle lider ülke olma noktasında çok önemli bir seçim olacağını düşündüklerini kaydeden Koca, "Seçimi kazanabiliriz, Sakarya için kazanmamızda bir sorun olacağını düşünmüyoruz ama oy oranımızın bu 4,5 yıllık sürece yön vermesi anlamında fazlasıyla önemli olduğunu, bundan sonraki süreçte daha güçlü, güven veren, istikrarlı, tecrübeli, hızlı karar veren, memleket ve millet için sonuç odaklı iş gören bir icraat döneminin başlangıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde sandığa gitmeme gibi bir yaklaşım içerisinde olunmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "31 Mart'ın yeni dönemde, birlik-beraberlik içinde özellikle daha güçlü bir Türkiye hem bu coğrafya hem bu coğrafyadan umudu olanlara hem bu anlamda güven veren bir ada ve istikrar ülkesi olduğunu göstermemiz için önemli bir seçim olduğunu unutmayalım. Dostu sevindiren, düşmanı üzen bir seçim olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra namaz kıldığı sırada hayatını kaybettiği belirtilen 61 yaşındaki Yusuf Müftüoğlu'nun Orhan Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Bakan Koca, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Koca, burada Tarihi Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ile sohbet etti.

Bakan Koca'nın programlarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve partililer de eşlik etti.