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Sağlık

Sadakataşı Derneği'nden Sri Lanka'da 500 kişiye katarakt ameliyatı

Sadakataşı Derneği tarafından Sri Lanka'daki 500 kişiye ücretsiz katarakt ameliyatı yapılacağı bildirildi.

Hüseyin Kulaoğlu   | 24.04.2019
Sadakataşı Derneği'nden Sri Lanka'da 500 kişiye katarakt ameliyatı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, ramazan ayında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle Sri Lanka'da katarakt rahatsızlığı bulunan 500 kişinin ameliyatının gerçekleştirileceği belirtildi.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığının, yaşın ilerlemesi, yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görüldüğü ifade edilen açıklamada, teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca kişinin, ameliyat olamadığı için görme özelliğini kaybedebildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Asya ve Afrika'nın birçok bölgesinde beslenme sıkıntısı, yaşlılık ve hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığı yoğun olarak görülüyor. Çalışmalarımızı katarak rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizin tedavileri konusunda bu yılın devamında yoğunlaştıracağız. Bölgede katarakt sebebiyle her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Biz de yapmayı planladığımız 500 ameliyat ile buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olacağız." ifadelerini kullandı.

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