Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,814.90
BTC/USDT
38,576.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Risk grubundaki kişilere Kovid-19'a karşı 'açık havada bayramlaşma' önerisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olanlar, kapalı alanlarda maske kullanmaya ve mesafe kuralına dikkat etmeli." dedi.

Elif Küçük   | 30.04.2022
Risk grubundaki kişilere Kovid-19'a karşı 'açık havada bayramlaşma' önerisi

İstanbul

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yaşlı ve ek hastalığı olanlara Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 bulaşma riskine karşı bayramlaşmayı açık alanda yapmalarını önerdi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, yaptığı açıklamada, Omicron varyantında klinik açıdan akciğer tutulumunun önceki varyantlara göre daha az olması ve aşılama ile mart sonu itibarıyla Türkiye ve dünyada vaka sayılarının hızla düşüşe geçtiğini anımsattı.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla toplumda "salgın tamamen bitti" yönünde bir algı oluştuğunu ifade eden Kömürcüoğlu, salgının tamamen bitmediğinin altını çizdi.

Dünya genelinden Omicron'un BA.1, BA.2, XE ve XD gibi yeni alt varyantlarının bildirildiğine işaret eden Kömürcüoğlu, gelecek kış aylarında vaka sayılarında yeniden artış olabileceği uyarısını yaptı.

"Hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli"

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bayramda ev ziyaretlerinin artacağını, özellikle büyük kentlerden küçük yerleşim alanlarına ziyaretler yapılacağını belirterek, Kovid-19'un bulaşma riskine karşı şu önerileri sıraladı:

"Mevsimsel gripte nasıl her yıl aşı yapılıyorsa koronavirüs için de düzenli aşı tekrarları önemli. Maalesef hatırlatıcı dozlar ülkemizde halen istediğimiz oranlara yükselmedi. Bireysel önlemlere dikkat edilmeye devam edilmeli, hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli. Bayramlaşırken yaşlı kişilere karşı daha dikkatli olunmalı. Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olanlar, kapalı alanlarda maske kullanmaya ve mesafe kuralına dikkat etmeli. Yaşlı hastalar, kanser, romatizmal ve immün sistem hastalıkları gibi ek rahatsızlığı olanlar, ağır hastalık geçirme ve ölüm riskleri daha yüksek olduğu için Kovid-19'a karşı daha duyarlı olmalı. Bulaş riskinin azaltılması için mümkünse açık havada bayramlaşılmalı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi
Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti
Moderna, 6 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil onay istedi

Benzer haberler

Ramazan Bayramı'nda ağızları ekmek kadayıfı ve lokum tatlandıracak

Ramazan Bayramı'nda ağızları ekmek kadayıfı ve lokum tatlandıracak

Başkentte bayram öncesi helikopterle trafik denetimi

Risk grubundaki kişilere Kovid-19'a karşı 'açık havada bayramlaşma' önerisi

Türk Böbrek Vakfından 'bayramda tercihinizi sağlıklı besinlerden yana kullanın' önerisi

Türk Böbrek Vakfından 'bayramda tercihinizi sağlıklı besinlerden yana kullanın' önerisi

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı