Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. Besteci ve piyanist Timur Selçuk için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Sağlık

Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazlıoğlu, her beş çocuktan birinde disleksi görüldüğünü bildirdi.

Cihan Demirci   | 07.11.2020
Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz

Edirne

Trakya Üniversitesi () Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, AA muhabirine, disleksinin çocuklarda görülen "özgül öğrenme bozukluğu" olduğunu söyledi.

Disleksinin ilkokul çağında tespit edildiğini belirten Fazlıoğlu, "Bu çocuklar okumayı sökmekte zorlanıyor. Türkçe, ses bakımından net seslerden oluşan bir dil. Bizim çocuklarımız okumayı kısa sürede çözümleyebiliyor. Disleksisi olan bir çocukta bu, uzun zaman alabiliyor. Ya da okumanın hızını etkileyebiliyor bu durum, yüksek seste okumada sorunlar yaşayabiliyorlar." dedi.

Dünyada disleksi çocukların oranının azımsanmayacak kadar fazla olduğuna dikkati çeken Fazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz. Dünyadaki orana baktığımızda çocukların yüzde 15'inde tanımlanmış. Özgül öğrenme bozuklukları içinde en yoğun görülen problem. Nörobiyolojik bir sorun, genetik geçişi olduğunu da araştırmalar ortaya koydu. Anne ve babada görülüyorsa çocukta da görülebiliyor."

Eğitim yönteminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde değiştiğini hatırlatan Fazlıoğlu, ailelerin ve öğretmenlerin ilkokul çağındaki çocukları bu dönemde daha sıkı takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Fazlıoğlu, bunun bir hastalık olmadığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dil gelişimi disleksinin risk faktörleri içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Çocukların okul öncesi eğitime devam etmeleri, dil ile ilgili gerilikler var ise bunların desteklenmesi gerekiyor. Eğer çocukta yön, görsel ve işitsel algı gibi farklılıklar tespit edilmişse bunlarla ilgili duyu bütünleme çalışmaları yapılabilir. Öğretmen ve ailelerin birebir çocuklarıyla çalışmaları da bu durumun önüne geçebilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 3 oyuncu ve bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Obezitenin Kovid-19'u ağır geçirme riskini artırdığı belirlendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 753 bini geçti
'Hastada boğulur hissini görmek bizi çok yıpratıyor'

Benzer haberler

Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz

Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz