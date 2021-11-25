Dolar
11.98
Euro
13.46
Altın
1,790.90
ETH/USDT
4,470.20
BTC/USDT
58,532.00
BIST 100
1,810.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

'Prematüre bebekler düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor' uyarısı

Prof. Dr. Hasan Kahveci, "Prematüre bebeklerin önemli kısmı düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor. Dünyada bebeklerin yüzde 10'a yakını prematüre olarak dünyaya geliyor." dedi.

İlhami Erkılıç   | 25.11.2021
'Prematüre bebekler düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor' uyarısı

Erzurum

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, prematüre doğumların önlenmesi açısından annelerin hamilelik dönemlerinde düzenli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kentin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamından hasta kabul ettiklerini anlatan Kahveci, "94 yatak kapasitemiz var. Yaklaşık 20 ilden hasta kabul ediyoruz. Her türlü hasta ve çok küçük bebeklerin yatırıldığı ileri merkeziz. Merkezimizde bütün yan dallarımız ve uyum odalarımız mevcut. Anne otelimiz de ultra lüks düzeyde." dedi.

Kahveci, hastanede çocuk yan dal uzmanları, hekimler, hemşire, ebe ve sağlık personeliyle özverili çalıştıklarını belirterek, hastane yönetimine hizmetlerin sunulmasında sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Doğum yapacak annelere tavsiyelerde bulunan Kahveci, şunları kaydetti:

"Evde doğumların olmaması, bütün doğumların hastanede yapılması ve annelerin hamilelikte profesyonelce düzenli takip edilmesinin prematürenin önlenmesinde büyük önemi var. Prematüre bebeklerin önemli kısmı düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor. Dünyada bebeklerin yüzde 10'a yakını prematüre olarak dünyaya geliyor. Bu topluma ve insanlara çok büyük ekonomik yük oluşturuyor."

Kahveci, prematüre doğum sonrası bebekleri takip ettiklerini ifade ederek, prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra da tedavi ve takiplerinin ihmal edilmemesini istedi.

Prematüre doğumdan sonra taburcu olanların düzenli takibe gelmemesi durumunda bebekte oluşacak problem ve hastalıkları takip ve tedavi edemediklerini aktaran Kahveci, anne ve babalara bu konuda önemli görev düştüğünü dile getirdi.

Hamile kadınlar hastanenin "anne oteli"nde takip ediliyor

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör de hastanede 94 yataklı yenidoğan yatağın bulunduğunu ve ihtiyaca göre bu sayının arttığını belirterek, bu hizmetin yanında 36 yataklı anne oteliyle gebeleri takip ettiklerini söyledi.

Yenidoğan ünitesi sorumlu ve çalışanlarına hizmetlerinden dolayı olayı teşekkür eden Tör, "Yoğun bakım ve taburculuk arasında anne ile bebeğin uyumunu sağlamak amaçlı anne gözlem odamız ve anne bebek yanı dediğimiz uyum odalarımız mevcut. Bu, hastanemiz için üst düzey hizmet." dedi.

Yenidoğan yoğun bakımda bebeği tedavi gören Zeynep Naz da hastanedeki hizmetlerden memnun kaldığını anlatarak, "26 haftalık hamileyken buraya getirildim, 3'üncü haftada doğum yaptım, bebeğimi sağlıklı şekilde büyüttüler, şu an uyum odasına geçtim. Doktor, hemşire ve personele çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastane yönetimi bebekleri tedavi gören annelere bebekleri için çeşitli giysi ve çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya
Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak
AB'den salgında 4. dalga uyarısı
AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti
Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Benzer haberler

'Prematüre bebekler düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor' uyarısı

'Prematüre bebekler düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor' uyarısı

Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü

Kar yağışıyla Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat beyaza büründü

Kütüphaneler geleceğin kitap kurtlarının hayatına yön verecek

Kütüphaneler geleceğin kitap kurtlarının hayatına yön verecek
Göğüs ağrısıyla gittiği hastanede kalbinin yarısını kapladığı anlaşılan kitleden kurtuldu

Göğüs ağrısıyla gittiği hastanede kalbinin yarısını kapladığı anlaşılan kitleden kurtuldu
Küçükbaş hayvan sürülerinin yaylalardan zorlu dönüşü haftalar sürüyor

Küçükbaş hayvan sürülerinin yaylalardan zorlu dönüşü haftalar sürüyor