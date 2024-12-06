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Sağlık

Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı

Ordu'da, bu yılın 11 aylık döneminde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 67'sinin asılsız ve gereksiz çıktığı bildirildi.

Eyüp Elevli  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı

Ordu

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanyanın tanıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Muhammet Yasin Ergül, Valilik Salonundaki programda, kentlerde vakaya ulaşma sürecini 10 dakikanın altında tutmak, kırsal kesimlerde ise ilk 30 dakikada vakaya ulaşmanın acil sağlık hizmetlerinde öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Ergül, Ordu'da 47 acil sağlık hizmetleri istasyonu olduğunu belirterek, "68 acil yardım ambulansı, bir obez yoğun bakım ambulansı, 4 kar paletli ambulans olmak üzere 73 kara ambulansı ile hizmet vermekteyiz. İhtiyaç duyulduğunda hava ambulansıyla da vatandaşlarımıza hizmet verebilmekteyiz." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş ise yıl içinde 950 bin çağrıya cevap verildiğini, çağrıların 630 binin yani yüzde 67'sinin asılsız ihbar ve gereksiz aramalardan oluştuğunu vurguladı.

Tüm acil numaraların tek çatı altında toplandığı 2020'den bu zamana kadar 4 milyona yakın çağrı karşıladıklarına işaret eden Güleş, "Bu çağrıların yaklaşık yüzde 32'si asıllı vakaya dönüşen çağrılar, yüzde 68'i ise maalesef asılsız ve gereksiz aramalardan oluşmaktadır. Bu tür çağrılar, ihtiyacı olan insanların da çağrı merkezine ulaşmalarını engellemektedir." diye konuştu.

Uzman Dr. Emre Şengün ise yaşama giden yolda zamanın önemini ve fermuar sistemini anlattı.

Konuyla ilgili kamu spotlarının gösteriminin yapıldığı programa, Vali Muammer Erol, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, kamu kurumlarının yetkilileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

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