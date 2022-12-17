Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,181.00
BTC/USDT
16,715.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor Fenerbahçe, Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada 2. bölümün hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor
logo
Sağlık

Nöbet geçiren epilepsi hastalarına yanlış müdahale "hayati" sonuçlara yol açabiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, "Hastayı nöbet esnasında yana çevirip, başını hafif yukarı kaldırmak ve yanında sakince beklemek yeterli." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 17.12.2022
Nöbet geçiren epilepsi hastalarına yanlış müdahale "hayati" sonuçlara yol açabiliyor Fotoğraf: Rabia Terme/AA

Ankara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, epilepsi nöbeti geçirenlerin sadece yana çevrilip başının yukarı kaldırılması gerektiğini belirterek, "Dili geriye kaçar gibi yanlış bir düşünceyle ağzını açmaya zorlamak, ağzına bir şey sokmaya çalışmak çok sakıncalı, hayati risklere neden oluyor." dedi.

Prof. Dr. Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, epilepsiye ve nöbet geçiren hastalara nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin bilgileri paylaştı.

Epilepsinin beyindeki sinir hücrelerinin ani, anormal deşarjı nedeniyle oluşan ve ortalama 1-2 dakika süren kasılma benzeri nöbetlere yol açan bir hastalık olduğunu dile getiren Karadaş, hastalığın, doğum sırasında oksijensiz kalma, genetik yatkınlık, çocukluk dönemindeki havale, kaza, kafa travması geçirme, aşırı alkol tüketimi gibi farklı birçok nedenle görülebildiğini anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Karadaş, hastalığın ana tedavisinin medikal ilaçlarla yürütüldüğünü, uygun ilaçlarla nöbetlerin yüzde 50-60 kontrol altına alınabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Karadaş, ayrıca uygun hastalarda epilepsi cerrahisiyle hayat boyu nöbet yaşanmasının önüne geçilebildiğini, boyuna yerleştirilen pil tedavilerinin uygulanabildiğini aktardı.

"Epilepsi hastalarına nöbet esnasındaki yaklaşım, bazen tedaviden bile önemli"

Epilepsi hastalarına yaklaşım konusunda toplumda doğru bilinen bazı yanlışların bulunduğuna dikkati çeken Karadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Epilepsi hastalarına nöbet esnasındaki yaklaşım, tedaviler kadar hatta bazen tedaviden bile daha önemli. Her şeyden önce bir kişi epileptik nöbet geçiriyorsa o an yanında bulunanların soğukkanlı davranması gerekiyor. Nöbet geçiren kişi, önce yan tarafa çevrilecek. Ardından başı, çenesi hafif yukarı kaldırılıp hava yolunun açık olması sağlanacak. Epileptik nöbetlerin büyük oranı 1-2 dakikada geçiyor. Bu esnada hastayı uygun pozisyona getirip yanında sakince beklemek yeterli. Bunlar o kişinin hayatını kurtarmada basit ama etkili önlemler.

Fakat 'Dili geriye kaçar.' gibi yanlış bir düşünceyle ağzını açmaya zorlamak, ağzına bir şey sokmaya çalışmak çok sakıncalı, hayati risklere neden oluyor. Maalesef bu yanlış müdahaleler yüzünden hastanemize, dişi kırılarak ya da solunum yoluna nesne tıkanarak getirilen çok sayıda epilepsi hastasıyla karşılaşıyoruz. Hastalara asla bu tip müdahaleler yapılmamalı."

Karadaş, ayrıca nöbet geçiren hastanın çevresinden yaralayıcı ve kesici cisimlerin uzaklaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Bazı epileptik nöbetlerin, 112 acil servisin aranmasını gerektirebileceğine işaret eden Karadaş, "Epileptik nöbet, 5 dakikadan uzun sürmüşse veya hasta bir nöbetin üstüne ikinci nöbeti geçirmişse veya nöbet havuzda, denizde olduğu esnada yaşanmışsa mutlaka 112'nin aranması gerekiyor. Böyle durumlarda hastaların mutlaka hastanede kontrolleri yapılmalı." diye konuştu.

"Epilepsi hastaları deniz ve havuza can yeleğiyle girmeli"

Prof. Dr. Karadaş, "Epilepsi hastası suda nöbet geçirdiğinde, başı su üstünde olacak şekilde tutularak nöbetin sona ermesi beklenebilir. Fakat nöbet uzamışsa etraftan yardım alarak havuzdan, denizden çıkarılabilir. Epilepsi hastaları da ne olursa olsun denize veya havuza can yeleğiyle girmeli. Bu onlar açısından oldukça koruyucu bir önlem." dedi.

Bazı hastaların sadece gece, yalnızca sıcak su altında nöbet geçirme gibi özel durumlarının olduğunu belirten Karadaş, bu tip hastalara da asla küvette banyo yapmama, cam duşakabin kullanmama ve banyonun kapısını kilitlememe önerisinde bulundu.

"Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık"

Prof. Dr. Karadaş, epilepsi hastalarının yüksekte çalışma, askerlik, polislik gibi silah taşıma zorunluluğu bulunan meslekleri yapamayacağını, ayrıca vardiyalı işlerin onlar için sakıncalı olduğunu ifade etti.

Buna karşılık, epilepsi hastalarının çalışabileceği birçok iş kolunun bulunduğuna ve bu konuda toplumdaki bazı ön yargıların değişmesi gerektiğine dikkati çeken Karadaş, şunları kaydetti:

"Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık. Hastalarımız, bazı riskli işler haricinde birçok meslekte rahatlıkla çalışabilir. Birçok ünlü bilim insanı, devlet büyükleri arasında da epilepsi hastaları var. Toplumun da bu konuda bilinçli ve farkında olması, hastalara ön yargıyla yaklaşmaması gerekiyor. Sadece ilaçların düzenli kullanılması, düzenli kontrole gitmek gibi basit önlemlerle nöbet sıklığını azaltmak, ortadan kaldırmak mümkün."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamusal alandaki zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor
FETÖ'nün yargısal darbeye teşebbüsü 17-25 Aralık'ın üzerinden 9 yıl geçti
Ev hayvanlarına dijital kimlik uygulamasında son 2 haftaya girildi
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıkladı
Baba oğluna soybağı davası açtı, dede kayyum atandı

Benzer haberler

Nöbet geçiren epilepsi hastalarına yanlış müdahale "hayati" sonuçlara yol açabiliyor

Nöbet geçiren epilepsi hastalarına yanlış müdahale "hayati" sonuçlara yol açabiliyor

Acil Tıp Uzmanı Yüzbaşıoğlu'ndan "kış aylarının sessiz katili" karbonmonoksit uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet