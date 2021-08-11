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Sağlık

Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında ölenlerin sayısı 75'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 11.08.2021
Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında ölenlerin sayısı 75'e yükseldi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Abuja

Katsina Eyaleti Sağlık Komiseri Yakubu Danja, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerine yayılan salgından 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Danja, eyalette 5 Mayıs'tan bu yana 1534 kolera teşhisi konulduğunu ve salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini aktardı.

Bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Danja, bölge sakinlerine salgına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da ocaktan bu yana salgın devam ederken, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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