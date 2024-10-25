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Sağlık

Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuk "çocuk felci" tehdidi altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuğun "çocuk felci" tehdidi altında olduğunu bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuk "çocuk felci" tehdidi altında Fotoğraf: Cem Öksüz/AA

Abuja

UNICEF Bauchi Eyaleti Saha Ofisi Müdürü Nuzhat Rafique, "Dünya Çocuk Felci Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuk felcinin çocukların yaşamları ve refahı üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusundaki endişesini dile getirdi.

Rafique, Nijerya'da 2,3 milyondan fazla çocuğa rutin çocuk felci aşısı yapılmadığını, bu nedenle bu çocukların tehdit altında olduğunu kaydetti.

Çocuk felcinin neden olduğu çocuk ölümleri ve fiziksel engellerin aşı kampanyalarıyla ortadan kaldırılabileceğinin altını çizen Rafique, "Çocuk felci salgınlarını durdurma taahhüdümüzü sürdüreceğiz. Çocuk felcini tamamen ortadan kaldırmak için her evdeki her çocuğa aşı yapılmalı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl Burkina Faso, Çad, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tip 2 çocuk felci varyantının tespit edildiğini açıklamıştı.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsüne karşı önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.

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