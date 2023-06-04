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Sağlık

MS hastaları ve yakınları, uzman doktorlarla bir araya geldi

Türkiye MS Derneğince "Dünya MS Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hastalar ve yakınları, uzman doktorlarla buluştu.

Neriman Senanur Torun  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
MS hastaları ve yakınları, uzman doktorlarla bir araya geldi Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aşır Nadar, Türkiye Kömür İşletmesi lokalinde düzenlenen Geleneksel MS Günü Toplantısı'ndaki konuşmasında, Multipl Skleroz (MS) hastalığının santral sinir sistemini etkilediğini söyledi.

Türkiye genelinde 50 bin dolayında MS hastası olduğunu belirten Nadar, hastalığın genellikle 15-45 yaş arası kişilerde görüldüğünü aktardı.

Nadar, Geleneksel MS Günü Toplantısı'nın hastalarda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

MS'in kişiye özel bir hastalık olduğunu vurgulayan Nadar, "MS'in binbir yüzü vardır, kimsenin MS'i kimseye benzemez." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte uzman doktorlar, MS hastalığıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı, tedavi seçenekleri hakkında hastalara ve yakınlarına bilgilendirme yaptı.

Hastalardan gelen soruların yanıtlandığı etkinlikte, MS hastalarının yaşam kalitesini artırmak için kullanılan stratejiler aktarıldı.

Müzik dinletisi sunulan etkinlikte, katılımcılara yemek verildi.

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