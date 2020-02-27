ze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor

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Sağlık

Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor

Meyve ve sebzeyi az tüketen yetişkinlerde kaygı bozukluğu görülme olasılığının arttığı saptandı.

Emel Gözellik   | 27.02.2020
Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor

Ankara

Kanada'da yürütülen kapsamlı araştırmada, yaşları 45 ila 85 arasında değişen yaklaşık 27 bin kişinin sağlık verileri ve beslenme alışkanlıkları incelendi.

Araştırmayı yürüten Kwantlen Politeknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Karen Davison, yürüttükleri araştırmada, günde üç porsiyondan az meyve ve sebze tüketenlerde anksiyete bozukluğu görülme oranının, bunları gerektiği miktarda tüketenlere göre yüzde 24 daha fazla olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Çalışmayı yürüten ekipten Jose Mora-Almanza, ayrıca vücuttaki yağ oranı yüzde 36'yı geçenlerde kaygı bozukluğu görülme olasılığının da yüzde 70'lere kadar çıkabildiğini ifade etti.

Davison, yağ oranı yüksek olanlarda daha fazla inflamasyon görüldüğünü, bunun da kaygı bozukluğuyla ilişkilendirildiğini belirtti.

Araştırmanın bulguları "the International Journal of Environmental Research and Public Health" dergisinde yayımlandı.

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