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Sağlık

Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 salgınının sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.

Hasan Esen   | 26.12.2020
Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

Greater London

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Londra Ambulans Hizmetlerinin bir iç yazışmasında, kurumun, "doğumlarını evde veya Londra'daki 3 doğum merkezinden birinde yapmayı seçen kadınlara artık müdahale edecek bir konumda olmadığı" uyarısında bulunuldu.

Yazışmada, "Plan ve tercihlerini belirlemelerine yardımcı olmak için bu bilginin hamile kadınlara iletilmesinin kritik olduğu" ifade edildi.

Kurumdan gazeteye yapılan açıklamada ise en kötü durumdaki hastalara bakım sağlamaya devam edebilmek için hastane doğum ekiplerinden ve anne adaylarından, Londra'daki doğum merkezleri veya evlerdeki yüksek riskli doğumlar konusunu yeniden değerlendirmelerinin istendiği belirtildi.

Acil bir durumda kadınların ambulansla hastaneye kaldırılmalarının gerekebileceği vurgulanan açıklamada, bu tür doğumların devam edeceği durumlarda özel hastanelerden ambulans hizmeti sağlanabileceği ifade edildi.

Kovid-19'un sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle Londra'da haftalar içinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların tükenebileceğinden endişe edilirken, olası hasta artışı nedeniyle başka servislerdeki hemşire ve doktorlar bu noktalarda görevlendiriliyor.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından günlük vaka sayısı 30 bini geçmeye başlamıştı.

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