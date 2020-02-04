Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
120,654.70
Altın
1,571.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze töreni - Gaziantep
logo
Sağlık

Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, kediler de dahil evcil hayvanlardaki Koronavirüslerin genellikle insana bulaşmadığını bildirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 04.02.2020
Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız

İstanbul

İstanbul Veteriner Hekimler Odası açıklamasında, Çin'de 300'den fazla can alan Koronavirüs salgınıyla ilgili her gün farklı meslek mensuplarından alınan görüşlerin kamuoyuna ulaştırıldığı ve özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımın kafaları karıştırdığı vurgulandı.

Bu görüşlerin birçoğunun somut verilere dayanmadığı kaydedilen açıklamada, son günlerde kedilerden insanlara Koronavirüs bulaştığı iddialarının dolaştığı aktarıldı.

Bu tür paylaşımların bilgi kirliğine yol açtığı ve belki de evcil hayvanların sokağa atılmasına neden olduğu belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Koronavirüsler, Koronaviridae ailesinde yer alan RNA'lı virüslerdir. Genetik değişime yatkındırlar. Bu virüsler, hayvanlarda birçok türde ve insanlarda infeksiyonlara neden olmaktadır. Her hayvan türüne ve insana (yarasa, feline, bovine, avian, human vb.) özgü Koronavirüs mevcuttur. Bunlar genetik değişim sonucu bir türden diğerine adaptasyon yeteneği kazanarak, infeksiyon oluşturma yeteneği kazanabilirler. Örneğin yarasadaki SARS-Koronavirüsler değişime uğrayarak (yeni tip SARS-Koronavirüs) insanlarda infeksiyon oluşturabilir. Çin'de şu anda yaşanan salgın bu duruma örnektir. Günümüzde hayvanlardan insanlara geçebilen Koronavirüsler SARS ve MERS Koronavirüslerdir. SARS-Koronavirüs çivetlerden ve yarasalardan, MERS-Koronavirus ise develerden bulaşabilmektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı'nda sığır, kedi ve kuş Koronavirüsleriyle soyağacı (filogenetik) çalışmaları yapılmış ve bu virüslerin genetik olarak insan Koronavirüslerından farklı olduğu görülmüştür. Mevcut verilere göre, kediler de dahil evcil hayvanlardaki Koronavirüsler genellikle insana bulaşmamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü

Benzer haberler

Uzmanlardan 'Koronavirüs' bilgilendirmesi

Uzmanlardan 'Koronavirüs' bilgilendirmesi

Virüslerden korunmak için 'el hijyenine dikkat' uyarısı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunma broşürü hazırladı

Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi

Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi
Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız

Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız

İki ülkede daha koronavirüs vakaları görüldü

İki ülkede daha koronavirüs vakaları görüldü