Dolar
31.14
Euro
33.81
Altın
2,033.96
ETH/USDT
3,231.80
BTC/USDT
56,750.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Sağlık

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü başarıyla alınan hasta sağlığına kavuştu

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemoterapi sürecinin ardından yapılan başarılı operasyonla kemik tümörü alınan hasta, kanseri yendi.

Sefa Tetik  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü başarıyla alınan hasta sağlığına kavuştu

Kocaeli

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'dan gelen 50 yaşındaki hasta Alim Korkmaz'a tetkikleri sonucu kemik kanseri teşhisi konuldu. Korkmaz, hastanedeki tedavi süreci ve geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları hekimi Operatör Dr. Muhammed Fatih Serttaş, biyopsi sonrası kemik kanseri teşhisi konulan hastaya ameliyat öncesi kemoterapi uyguladıklarını anlattı.

Serttaş, kemoterapi sonrası gerçekleştirilen operasyonla, uyluk kemiğinin dizden itibaren 20 santimetrelik kısmında ana damar ve sinirlerin etrafını sarmış olan tümörü başarı şekilde çıkardıklarını ve hastayı, bacağı kesilmeden sağlığına kavuşturduklarını aktardı.

Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Alper Gültekin de tüm teknik donanımlara sahip hastanede ortopedi alanında ileri ameliyatları yaptıklarını belirterek, "Ortopedik onkoloji ve tümör cerrahisi konusunda artık rahatlıkla ameliyat edip tedavi gerçekleştirebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Hasta Alim Korkmaz da Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmeti sayesinde bu süreci başarıyla atlattığını ve sağlığına yeniden kavuştuğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kırım Tatarlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü
İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü başarıyla alınan hasta sağlığına kavuştu

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü başarıyla alınan hasta sağlığına kavuştu

Marmara Kariyer Fuarı'nda dünyada ve Türkiye'de e-spor konuşuldu

"Kanser ve tümör hastaları" başka illere gitmeden Ağrı'da tedavi olabiliyor

Kocaeli Marmara Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapıyor

Kocaeli Marmara Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapıyor
Lösemi teşhisi konan 94 yaşındaki hasta tedavisinin ardından taburcu edildi

Lösemi teşhisi konan 94 yaşındaki hasta tedavisinin ardından taburcu edildi
Bilişim Vadisi'ndeki konferansta mobilitede siber güvenlik stratejileri ele alındı

Bilişim Vadisi'ndeki konferansta mobilitede siber güvenlik stratejileri ele alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet