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Sağlık

Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı için İstanbul'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve konuk bakanlarla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 30.10.2020
Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4. Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Lorinczi, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev, DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Kazakistan Sağlık Bakanı Tsoy Alexey Vladimirovich, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Sabirdinovich ve Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile ayrı ayrı görüştüklerini bildirdi. 

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