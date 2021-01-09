Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.01.2021
Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Bakan Koca, "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor. Biz de bu tedavi bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda uygulanmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
SMA
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

SMA hastalığında gen tedavisine ilişkin yeterli klinik deneme bulunmuyor

Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesi

SMA tedavileri yüksek fiyatları ve belirsiz etkinliğiyle tartışma yaratıyor

SMA tedavileri yüksek fiyatları ve belirsiz etkinliğiyle tartışma yaratıyor
CHP'li Arık SMA tarama testinin evlilik öncesinde zorunlu olmasını istedi

CHP'li Arık SMA tarama testinin evlilik öncesinde zorunlu olmasını istedi
İzmir Valiliği: SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisine yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir

İzmir Valiliği: SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisine yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir