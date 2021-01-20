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Sağlık

Kızartılmış besinler kalp hastalığı riskini artırabilir

Kızartılmış gıda tüketiminin, kalp hastalığı riskini artırabileceği bildirildi.

Fuat Kabakcı   | 20.01.2021
Kızartılmış besinler kalp hastalığı riskini artırabilir

Ankara

Çin'deki Şıncın Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi, Şıncın Guangming Bölgesi Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, Bao'an Kronik Hastalıkları Önleme ve İyileştirme Hastanesi ile Cıngcou Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, kızartılmış gıda tüketmenin kalp hastalığına etkisi ve buna bağlı ölüm oranı incelendi.

"Heart" dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, daha önce yayımlanan 19 araştırmadan verileri dikkate alarak 560 bin kişiye ait 37 bin kalp hastalığı vakasını incelendi. Ayrıca son 10 yılda meydana gelen yaklaşık 86 bin ölüme ilişkin veriler üzerinde çalışıldı.

Şıncın Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezinden bilim insanı Pey Çin, "Haftada yaklaşık 113 gram kızartılmış gıda tüketimi, kardiyovasküler sorun oluşması riskini yüzde 3, kalp hastalığı riskini yüzde 2, kalp yetmezliği riskini ise yüzde 12 artıyor." ifadesini kullandı.

Araştırmada, kızartmanın çoğunlukla doymuş bitkisel yağlarla yapıldığı ve zararlı trans yağ asitleri içerdiği ayrıca bu pişirme yönteminin ateşe tepki olarak zararlı kimyasalların oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Ayrıca araştırmada, tüketilen kızartılmış gıda miktarının artmasıyla kalp hastalıklarının ilerlemesi arasında doğru orantı olduğu bildirildi.


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Kızartılmış besinler kalp hastalığı riskini artırabilir