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Sağlık

'Kısmi kapanma' dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan "kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Ahmet Sertan Usul   | 15.04.2021
'Kısmi kapanma' dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Ankara

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

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