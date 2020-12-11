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Sağlık

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı.

11.12.2020
Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor Fotoğraf: Billy Mutai/AA

Kenya

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan çocukların tedavisi için çalışma başlattıklarını aktardı.

Kagwe açıklamasında, "Kenya’da 14 yaş altındaki 106 bin 807 çocuk HIV taşıyor ve bunların sadece 72 bin 968’i tedavi görüyor." dedi.

HIV taşıyan çocuklara yeni bir tedavi yönetimi uygulayacakları bilgisini paylaşan Kagwe, bu yolla binlerce çocuğun ölümünü önlemeyi hedeflediklerini duyurdu.

Kenya’da geçen yıl 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.


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